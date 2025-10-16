傻眼！不滿警登門送通知書 苗栗男竟對警車「撒尿示威」挨罰

徐男對著警車左前車輪尿尿。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣三灣鄉49歲徐姓男子，常在地方滋事，曾犯公共危險、竊盜、妨害公務等，是地方頭疼人物。但他不思反省檢討，反認為是警察處處針對害他被法辦，而對警察心生賭爛；今年8月間，警方再因他涉及毀損案件，送刑事通知書到他家，未料，他竟學狗兒行為，朝警車輪胎撒尿，表達不滿，近日被苗栗地方法院依違反社會秩序法裁罰6000元。

徐男因涉及毀損案件被告，頭份警分局三灣分駐所員警於今年8月24日下午4點15分許，駕駛警車前往徐男住處，送刑事通知書請徐男簽收。不料，徐男見警察登門，就開始對警察大小聲，拒絕簽收，員警仍和顏勸說，告知不簽收會被通緝。

請繼續往下閱讀...

徐男邊「盧」邊跟員警說「我要尿尿」，接著就出現如狗兒撒尿般行為，對著警方巡邏車左前輪處小便，讓員警當場傻眼，將他依違反社會秩序維護法移送法院裁處。

法官認為，徐男所為違反社會秩序維護法第85條第1款之於公務員依法執行職務時，以顯然不當之行動相加，但尚未達強暴脅迫或侮辱之程度之行為，並審酌其違反社維法之手段、程度、及所生之危害，並兼衡其小康之生活狀況，國中畢業之智識程度，及犯後坦承之態度等一切情狀，裁處6000元罰鍰。

