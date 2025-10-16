為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男多年前與2男結仇 放火燒毀住家報仇下場慘了

    2025/10/16 10:07 記者陳鳳麗／南投報導
    記仇記了幾年，黃姓男子買汽油燒兩名仇人的住家，南投地院法官各判刑4年6月、3年8月，應執刑6年。（記者陳鳳麗攝）

    39歲黃姓男子與葉姓、邱姓男子結怨，決定放火燒屋報仇，先到葉家灑汽油點火，大門、外牆等受損；隨後再到邱家，準備要點火時，邱父和友人衝出壓制，黃男揚言關出來會再來燒房子，南投地院以2個放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪，各判刑4年6月和3年8月，應執刑6年。

    南投縣現年39歲黃姓男子，多年前與葉姓、邱姓男子發生糾紛，怒氣在心中發酵，去年3月7日晚間7點多，騎機車去加油站買了汽油，裝在寶特瓶裡，到葉家潑灑了3瓶，隨即點火，火勢熊熊，燒燬遮雨棚和棚內雜物，延燒到房子外牆、監視器、不鏽鋼大門內門板下半部，葉父發現後，拿滅火器出來滅火並通報消防隊，消防人員滅完火，在現場撿到3個空瓶。

    黃男離開葉家後，又去加油站買汽油，接著到邱男家潑灑2瓶汽油，準備點火時，邱父看到門外有異樣與友人衝出，將準備點火的黃男壓制在地，也馬上報警，黃男心有不甘，揚言「如果我被關，關出來一定再來你家放火燒掉！」。

    南投地院法官審酌黃男明知有人住在房子裡，放火會損害屋主財產，且嚴重危害公共安全及社會安寧秩序，只因多年前糾紛就來放火，還恐嚇關出來還要再來，犯後未能與被害人和解，各以「放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪」，分別判刑4年6月和3年8月，合併應執刑6年。

