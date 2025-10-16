為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東縣每10萬人死亡數全國最高 高齡者交通事故死亡人數比率偏高

    2025/10/16 09:00 記者李立法／屏東報導
    屏東縣每10萬人死亡數全國最高，高齡者交通事故死亡人數比率也偏高。示意照。（記者李立法攝）

    屏東縣每10萬人死亡數全國最高，高齡者交通事故死亡人數比率也偏高。示意照。（記者李立法攝）

    交通部道安網統計資料照顯示，屏東縣去年每10萬人死亡數為27.03人，為全國各縣市最高，今年統計至7月底，每10萬人死亡數為12.93人，也是全國最高，且過去3年高齡者交通事故死亡人數佔比均超過4成5，比率偏高，審計單位要求屏東縣政府策進改善，減少弱勢用路人死傷情形。

    屏東審計室指出，屏東縣2022至2024年交通事故死亡人數分別為213人、210人、214人，其中高齡者交通事故死亡人數分別為100人、100人、99人，佔比均超過4成5，且根據交通部路政及道安司道安總動員網站（簡稱道安網）統計資料顯示，近年來屏東縣每10萬人死亡數也是居高不下，縣府宜加強路口不停讓行人及違規停車等取締工作，並加強宣導行人及高齡者正確交通法令，遵守道路交通標誌、標線及號誌規定，建立友善行人交通環境。

    縣府方面回覆，為降低高齡者交通事故風險，持續透過跨局處協作，推動多項交通安全改善措施，涵蓋工程、執法及教育宣導等層面，並建構交通安全環境，在屏東市重要路口導入AI 行人偵測控制，建置智慧安全路口，同時強化酒駕防制工作，將持續追蹤試辦AI 行人偵測路口執行成效，逐步推廣至其他事故熱點，並結合其他科技輔助，以提升行人道路安全，減少交通死傷人數。

