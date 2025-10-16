屏縣蘇姓技士涉貪被訴 聲請交保遭駁延押定讞

屏縣蘇姓技士涉貪起訴後，經地院裁定延長羈押，向高雄高分院提起抗告被駁回。（記者鮑建信攝）

屏東縣農業處委外捕蜂捉蛇、捕獵綠鬣蜥等業務，動保科蘇姓技士涉嫌收受廠商賄款，被依違反貪污治罪條例起訴，並經地院裁定延長羈押，他提起抗告後，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

據了解，2022年至2023年間，蔡、翁2人承攬縣府綠鬣蜥移除等業務，為避免公務員點收綠鬣蜥數量時刁難，涉嫌2度向農業處蘇姓技工行賄各10萬元和13萬元，業者不法獲利至少350萬元。

請繼續往下閱讀...

2024年11月間，屏東地檢署指揮廉政署南調組展開收網行動，聲請法院羈押禁見蘇、楊和翁等人獲准，並在今年三月間，依違反貪污治罪條例提起公訴，經移送地院後，蘇被裁定續押，並在今年10月初，第2次延長羈押2個月。

蘇男不服提起抗告，指他有固定住居所、無異常出入境紀錄，及具穩固家庭、社會關係等情狀，沒有逃亡、串證之虞，要求交保候傳。

高雄高分院調查，蘇男否認犯行，供詞避重就輕，所犯2罪各為最輕本刑10年、7年以上，尚待傳喚多位證人到庭釐清其犯行，並考量他與共犯、證人因公務長期往來均有私交，其又已任職縣府多年，有一定職位、經驗及人脈，因而認定有逃亡、串證之虞，裁定駁回，不得再抗告。

