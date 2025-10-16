為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏縣蘇姓技士涉貪被訴 聲請交保遭駁延押定讞

    2025/10/16 07:28 記者鮑建信／高雄報導
    屏縣蘇姓技士涉貪起訴後，經地院裁定延長羈押，向高雄高分院提起抗告被駁回。（記者鮑建信攝）

    屏縣蘇姓技士涉貪起訴後，經地院裁定延長羈押，向高雄高分院提起抗告被駁回。（記者鮑建信攝）

    屏東縣農業處委外捕蜂捉蛇、捕獵綠鬣蜥等業務，動保科蘇姓技士涉嫌收受廠商賄款，被依違反貪污治罪條例起訴，並經地院裁定延長羈押，他提起抗告後，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

    據了解，2022年至2023年間，蔡、翁2人承攬縣府綠鬣蜥移除等業務，為避免公務員點收綠鬣蜥數量時刁難，涉嫌2度向農業處蘇姓技工行賄各10萬元和13萬元，業者不法獲利至少350萬元。

    2024年11月間，屏東地檢署指揮廉政署南調組展開收網行動，聲請法院羈押禁見蘇、楊和翁等人獲准，並在今年三月間，依違反貪污治罪條例提起公訴，經移送地院後，蘇被裁定續押，並在今年10月初，第2次延長羈押2個月。

    蘇男不服提起抗告，指他有固定住居所、無異常出入境紀錄，及具穩固家庭、社會關係等情狀，沒有逃亡、串證之虞，要求交保候傳。

    高雄高分院調查，蘇男否認犯行，供詞避重就輕，所犯2罪各為最輕本刑10年、7年以上，尚待傳喚多位證人到庭釐清其犯行，並考量他與共犯、證人因公務長期往來均有私交，其又已任職縣府多年，有一定職位、經驗及人脈，因而認定有逃亡、串證之虞，裁定駁回，不得再抗告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播