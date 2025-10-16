不放過已婚前女友 偷裝GPS還暴打其夫 不准易科罰金關定了

蘇男涉嫌傷害等罪，雖被判處易科刑定讞，但檢方不准易科罰金，他不服抗告，被高雄高分院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

高市蘇姓男子不滿女友分手，涉嫌在她機車偷裝GPS定位追蹤器監控、騷擾，甚至暴打其夫，經判處易科刑8月定讞，但檢方不准易科罰金，他不服抗告，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

判決書指出，2022年底，被告蘇男與被害人甲女分手後，涉嫌在她機車裝設GPS定位追蹤器，全天候監控行蹤，甚至經常盯梢、守候，並狂打電話或藉故找她騷擾，嚴重影響生活作息。

甲女結婚後，蘇男仍不肯放手，持續騷擾她，因而引起其夫不悅，乃於2024年4月12日下午，前往蘇男住處咆哮，雙方在車庫扭打，其夫不敵並多處受傷。

高雄高分院依傷害、違反跟蹤騷擾防制法等罪，併處蘇男有期徒刑8月定讞，如易科罰金，以1000元折算1日，但雄檢不准他易科罰金。蘇男不服指出，他有正當工作，並有83歲母親要扶養，希望能易科罰金及分期等語。

高雄高分院調查，此案蘇男總共觸犯6罪，分別判處2月至3月不等徒刑，併執行判8月，檢方以「數罪併罰，有4罪以上因故意犯罪而受有期徒刑之宣告者」規定，不准他易科罰金，依法有據，裁定駁回，全案落幕。

