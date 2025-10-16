醫院工友PO電梯幻想文 誆2護理長「爽歪歪」賠6萬

台南醫院工友沈男在IG發「電梯3P」幻想文，誣指兩名護理長與他性交，護理長陳女提告誹謗求償150萬，台南地院認定侵權成立，判賠6萬元。（資料照）

台南醫院沈姓工友在社群平台發文，捏造與陳姓護理長同乘電梯時「3P性交」的荒唐情節，被提告誹謗求償150萬元。台南地方法院認定貼文不實且嚴重貶損名譽，判工友須賠償6萬元並附帶利息。

護理長陳女主張，院內工友沈男去年10月以Instagram帳號發出貼文，描述自己與陳女及另一名護理長共乘電梯，文中寫滿性暗示與露骨語句，甚至點出她的職稱與姓名，導致同事轉傳、流言四起，使她長期承受異樣眼光與精神壓力，因此提起損害賠償訴訟。

請繼續往下閱讀...

沈男辯稱帳號並非自己所有，但檢方查出帳號照片多為他與母親合影，且涉及私人生活細節，這不是一般人可以拿到。台南地院並引用刑事判決指出，沈男已因違反個資法遭判刑4月，可以證帳號確為本人經營。法官認為，貼文確實損害陳女名譽與人格權，雖求償金額過高，但侵權事實明確。

法院審酌兩人身分與收入差距，認定以6萬元為適當慰撫金，並自今年4月25日起按年息5％計算。沈男另提反訴，稱陳女曾在電梯指著他說「爽到他」，試圖索賠150萬元，但因無證據且會議紀錄顯示陳女當時不在場，遭駁回。

台南地院最後判決沈男須賠6萬元，其餘訴求全數駁回，全案仍可上訴。

