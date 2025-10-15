為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹市7旬老婦著睡衣跳橋墜9米深 頭部重創OHCA送醫

    2025/10/15 22:16 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市驚傳7旬老婦跳橋墜落9米深橋下，OHCA送醫。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市驚傳7旬老婦跳橋墜落9米深橋下，OHCA送醫。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市消防局晚間近7點獲報，有人在竹香北路和平橋跳橋疑似自殺，救援人員趕抵現場後下到橋下，經目視發現婦人，因正值枯水期，老婦人頭部受重擊，經救援人員利用擔架吊載到路面，老婦人已明顯OHCA，她身穿睡衣，無可辨識證件及特徵，已先送國泰醫院搶救。

    目擊者指出，大約晚間7點在經國路二段與竹香北路鄰近麥當勞的和平橋上，看到老婦人站在橋面，然後採仰臥姿勢跳橋，由於正值下班時間，目擊者看到打119通報。而救援人員到場後，發現老婦人掉落9米深橋下，因枯水期，橋下只有石頭，老婦人頭部受重創，已無呼吸心跳，由救援人員利用擔架將老婦人吊載至路面後送醫。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    因正值枯水期，老婦人跳橋後頭部受重擊，經救援人員利用擔架吊載到路面，老婦人已明顯OHCA，送國泰醫院搶救。（記者洪美秀翻攝）

    因正值枯水期，老婦人跳橋後頭部受重擊，經救援人員利用擔架吊載到路面，老婦人已明顯OHCA，送國泰醫院搶救。（記者洪美秀翻攝）

