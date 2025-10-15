再接再厲！10/15 今彩539頭獎摃龜

10月15日晚上開獎的第114000250期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（15日）開獎的第114000250期今彩539頭獎摃龜。

第114000250期今彩539中獎號碼為「04、07、19、33、39」，頭獎摃龜；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共6479注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4572注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000250期39樂合彩中獎號碼為「04、07、19、33、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1572注中獎，每注可得1500元。

第114000250期3星彩中獎號碼為「680」，壹獎共86注中獎，每注可得5000萬元。

第114000250期4星彩中獎號碼為「8835」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法