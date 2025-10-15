竹北托嬰中心女童溺斃 律師：業者恐涉過失致死、民事連帶賠償

竹北市某私立托嬰中心發生女童在生態池溺斃的憾事，全案檢警偵辦中。（民眾提供）

新竹縣某私立托嬰中心發生女童溺斃生態池的憾事，全案檢警偵辦中。律師林佳真表示，本事件托嬰中心負責人及負責照護幼兒的托育人員，如經調查認定因照顧疏失、未盡注意義務而導致幼兒溺水死亡，將涉及刑法第276條過失致死罪，另托嬰中心及涉案保育人員對於幼兒父母也應負民事連帶賠償責任。

新竹縣竹北市1家私立托嬰中心上週（8日）發生1名1歲9個月女童溺斃憾事。托嬰中心3名教師帶10名幼童到園區戶外活動，不久該女童獨自跌入約25公分深的生態池中，老師未及時發現，女童送醫不治；生態池雖設木柵圍欄，但有缺口。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，業者出面致歉並報請停業。縣府社會處成立專案小組展開調查，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依規裁處。

林佳真指出，依兒童及少年福利與權益保障法第51條「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧」。本事件負責照護幼兒的托育人員應確保幼兒在其照護的視線範圍內，然因其未盡注意義務，獨留幼兒靠近水池且長時間未注意到幼兒不在其視線範圍內而發生憾事。

林佳真表示，另生態池雖設圍欄，但卻有缺口，顯非安全環境，若托嬰中心負責人及負責照護幼兒之托育人員，經調查認定因照顧及管理疏失、未盡注意義務而導致幼兒溺水死亡，將涉及刑法第276條過失致死罪，處5年以下有期徒刑、拘役或罰金。另托嬰中心及涉案保育人員對於幼兒的父母亦應負民事連帶賠償責任。

