胞妹涉人頭助理 林岱樺：盼真相水落石出、黨內公平初選

立委林岱樺今（15日）晚出席民進黨廉政委員會，強調她尊重司法並配合釐清事實。（記者陳政宇攝）

有志角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，被控涉詐1496萬元助理費，檢調查出其胞妹也是人頭助理一員，林岱樺今（15日）晚出席民進黨廉政委員會，隨後並發表聲明，強調尊重司法、全力配合釐清事實，堅守清廉勤政價值；她並批檢方引用不利於她的證據，而諸多有利的證據竟刻意漏列，期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。

林岱樺強調，被訴詐領助理費案件，發現多數對她有利的證據，請大家一如既往般對於她的清白，要有信心。

請繼續往下閱讀...

林岱樺說，本案經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於她的證據，呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案的媒體朋友，於10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由。

她強調，胞妹林岱縝91年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨地為她的政治事業貢獻心力，遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，令人遺憾，相信司法會還給岱樺公道。

林岱樺表示，自7月30日第一次廉政會議起至今日，她透過律師不斷努力向法院調取相關卷證，但本案起訴書所附證據清單非全部均提呈法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供，她確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值。

林岱樺也期盼，能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選，她自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意付託，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。

