決戰高院！NONO性侵未遂1案遭判2年6月 明二審首出庭拚無罪

藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，被士林地檢署起訴，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判刑2年6月徒刑；NONO、檢方均上訴，高等法院定明（16）日下午首度傳喚NONO出庭審理。（資料照，記者王文麟攝）

藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，被士林地檢署依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪起訴；士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判刑2年6月徒刑，其餘6件判NONO均無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院定明（16）日下午首度傳喚NONO出庭審理。

判決指出，2011年2月中旬，NONO因節目外景單元結識身兼模特兒、演員的A4，當晚9點多錄影結束後，NONO打電話給她說可開車載她回家，她原本婉拒，但NONO不斷邀約，A4考量錄影地點偏遠，搭便車較省錢和時間，及他是演藝界前輩，基於禮貌而答應。

A4上車後，NONO先將車開到士林夜市買消夜，再開到大稻埕河堤停車場停車熄火，下車走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，打開右後車門進入後座，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸部、臉部，扯開襯衫抱到大腿上摩蹭，她不斷掙扎而跌落至後座腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷，性侵未遂。

士院綜合A4證述、親友到庭作證說明A4當時講述的事發過程，受侵犯後隱忍多年，直到前年「#ME TOO」運動展開後，她才鼓起勇氣揭露NONO惡行，認定她指控為真，及NONO涉強制性交未遂犯行，惡性非輕，判2年6月；另6件僅有告訴人的單一指述，欠缺補強證據，且前後證述有瑕疵，犯罪證據不足，判決無罪。

NONO不服判決，士檢也認為，一審判決6件無罪，在事實認定、法條適用都有違誤，因此都提起上訴。高院定16日下午2時50分首度開庭，傳喚NONO出庭審理。

