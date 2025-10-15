傷口灑鹽!繳不出「休學費」墜樓亡 嬤控校方事後頒證書、可申請補助太諷刺

李生外婆無法接受校方說法，甚至在葬禮要頒發榮譽畢業證書，認為根本在家屬傷口灑鹽。（記者蔡淑媛攝）

台中朝陽科技大學李姓大二男學生，因父母失蹤，從小由外公外婆養大，家境清寒想要休學先當兵，工作賺錢養家，上個月底到校申辦休學，卻因繳不出1/3學費（約1萬8千多元）而無法休學，返家後悶悶不樂離家，隔天墜樓後身亡；校方事後要在李生葬禮頒發榮譽畢業證書，也說學費能申請補助，不過外公外婆拒收，痛心說，實在太諷刺，校方事後解釋更是讓愛孫枉死。

李生的身世堪憐，父母在他小時候就行蹤不明，與弟弟從小由阿祖（曾祖父母）撫養，國中時阿祖過世，由外公外婆接手照顧長大，是中低收入戶，外公罹癌、外婆有風濕疾病，他白天上課，晚上到加油站上夜班打工，弟弟也半工半讀，讓他萌生休學，想早點當兵去工作賺錢幫忙養家，未料發生憾事。

請繼續往下閱讀...

學校是壓跨孫子最後一根稻草！李生外公外婆控訴，孫子無法休學，也不能退學，希望不要再有下一個！他們說，孫子必須繳納1萬8千多元的學費，才能辦理休學，但對孫子來說卻是沈重負擔，當天回家後心情非常沮喪。

外婆說，孫子外出後一直找不到人，她去電學校詢問，認為不能休學，乾脆退學好了，對方卻說，申請退學已過時間，後來孫子過世後，校方來電通知，若有繳費困難，可以申請補助，但孫子讀到二年級，學校電腦一查就知道他是中低收入戶，為何當時不說明補助管道，不給休學，「孩子都沒了！」事後還要發出榮譽畢業證書，在家屬傷口灑鹽。

李生的外公外波歷經風波，李生還有個就讀高中的弟弟，兩老收起眼淚，外婆說，弟弟還小，希望事件到些為止，說再多也喚不回愛孫性命，希望不要再任何一個弱勢的孩子，再遭遇同樣的困境。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞

清寒男大生繳不出1萬8休學費墜樓亡 從小父母失蹤、外公外婆養大

李姓大二生繳不出1/3學費而無法休學，返家後悶悶不樂離家，隔天墜樓身亡。（記者蔡淑媛翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法