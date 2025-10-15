金寧分駐所新廳舍落成啟用 陳福海：對警察弟兄按個讚

金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用典禮由陳福海（左六）主持，副議長歐陽儀雄（左五）、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（左四）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、福建金門地檢署檢察長王柏敦（右六）等人均出席剪綵。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金城分局今天舉行金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用典禮，縣長陳福海說，警察是社會安定的力量，這麼多年來守護金門治安，他只想對警察弟兄「按個讚」，讓金門更幸福、更安定。縣警局局長黃壬聰勉勵同仁，在這麼舒適的環境辦公，除了感恩，更要提升專業和服務熱忱，務必在轄區治安、交通、為鄉親服務的工作全力以赴。

陳福海說，大環境改變，兩岸有更多的融合，會衍生一些不必要的行為；他喊話鄉親放心，縣府會更用心、更認真；針對槍、毒、詐騙等不法行為，相信地檢署、岸巡、海巡、查緝隊及警方會全力遏止，讓鄉親更安心，讓金門變成美麗、友善的島嶼。

請繼續往下閱讀...

金寧鄉是金門6鄉鎮中人口及人口密度第2大的鄉鎮。曾多次到舊金寧分駐所慰問的副議長歐陽儀雄說，警察弟兄不必再於過去傾斜的舊廳舍辦公，大樓的落成是中央、議會和縣府對警察全力相挺最好的證明。

金寧分駐所所長呂俊翰說，原廳舍建於1992年，因長年使用，地基下陷、結構變形，縣警察局向中央爭取「前瞻基礎建設」經費補助，於舊廳舍對面土地重建，工程經費9411萬元，中央補助7999萬3500元，地方自籌1411萬6500元，1年半完工，新建廳舍為地上3層樓RC構造，具綠建築標章。

落成啟用儀式由陳福海主持，副議長歐陽儀雄、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、福建金門地方檢察署檢察長王柏敦，金寧鄉代表會主席黃文欣、多位縣議員、鄉民代表均出席。

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用，並舉行揭牌典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用，縣長陳福海扮演臨時值勤人員。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用，局長黃壬聰勉勵同仁，要感恩，為民服務更要全力以赴。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建辦公廳舍落成啟用，舞獅表演祝賀圓滿成功。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法