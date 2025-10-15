涉台鹽綠能弊案延押2月 鴻暉負責人「恐失明」求交保駁回不得抗告

蘇俊仁涉台鹽綠能案，法院裁定自9月28日起延押2月並禁止接見通信，他聲稱罹患黃斑部病變恐失明聲請保外就醫，台南高分院認可戒護就醫，駁回抗告。（資料照）

涉入台鹽綠能弊案的鴻暉公司負責人蘇俊仁，被指控藉轉投資圖利關係企業，違反證券交易法，台南地方法院裁定延押禁見2月，蘇男主張黃斑部病變須保外就醫提抗告，不過高等法院台南分院認為可以戒護就醫，駁回抗告。

檢方指控，蘇俊仁是鴻暉公司負責人，與同案被告多名台鹽綠能前主管合作，將本可由台鹽綠能承攬的太陽光電土地開發與整合服務，媒合轉予鴻暉公司與晁暘公司，以不利益交易攔截利潤，導致台鹽綠能蒙受重大損害，涉加重使公司為不利益交易，加重特別背信及使公務員登載不實等罪。

蘇俊仁9月24日具保獲釋，但經台南地檢署抗告，2天後再度訊問，認為仍有羈押原因與必要，因為他的行為最輕可以處罰5年徒刑，而且金額達數千萬元，與共犯供述有出入，還有大量證人等著詰問，也有逃亡、勾串或滅證風險，如果只是具保或電子監控，很難確保訴訟程序完整。

台南地院9月28日裁定延長羈押2月並禁止接見通信，不過蘇男與辯護人抗告稱，他已經罹患黃斑部病變，需要即時接受眼內注射或光動力療法，否則左眼恐永久失明；原裁定沒有查明看守所醫療能量，也沒有向醫院確認治療急迫性，僅以可「戒護就醫」不准保外就醫，此部分沒有調查清楚，要求撤銷發回。

台南高分院認為，從羈押期間戒護就醫資料，可以看到蘇男的醫療權益沒有受限制，看守所有定期診療與戒護就醫制度，符合法規，他的情形不合刑訴法114條可以停止羈押要件，羈押原因持續存在，原裁定用法沒有錯，所以依刑訴法412條裁定駁回抗告，全案不得再抗告。

