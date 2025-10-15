為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阿公踩鐵馬、孫放前置物籃 警方追監視器要開罰

    2025/10/15 20:51 記者王捷／台南報導
    阿公騎鐵馬載孫外出，竟讓幼童坐在前方置物籃內，畫面被民眾拍下PO網。警方指行為違法，已調閱監視器追查，將依規定開罰，並呼籲使用合格兒童座椅確保安全。（翻攝臉書社團）

    一名阿公騎腳踏車外出時，竟將年幼孫子放在前方置物籃中，孩童僅靠籃框支撐、毫無安全防護。民眾擔心危險拍下影片PO網並報案，警五分局已介入追查，認定該行為違法，將依法開罰。

    第五分局開元派出所長洪士雄指出，影片中可見騎士邊騎車邊與幼童互動，車籃未加裝任何安全帶或固定裝置，重心明顯不穩，稍有顛簸就可能造成摔落。依道路交通管理處罰條例第76條第2項第3款規定，騎乘腳踏車附載幼童未依安全規定者，可處300至600元罰鍰。警方已調閱監視器畫面，將通知當事人到案說明，並依法舉發。

    警方提出交通部資訊，騎乘腳踏車載幼童的成人應年滿18歲，且每輛車僅能載1名幼童，不得雙載。若使用兒童座椅，前座椅限1至4歲、體重15公斤以下幼童使用；後座椅則限1至6歲、體重22公斤以下。車輛與座椅皆須貼有合格標章並通過車輛安全審驗中心核可，兒童座椅更須符合國家標準，確保防護穩定性。

    警方呼籲，部分家長與長輩為圖方便，將孩童放在置物籃或腳踏墊上，忽視潛藏風險。此類行為看似短程方便，實則極易釀成意外，一旦緊急煞車或路面顛簸，幼童恐遭拋出或捲入車輪。警方再次強調，應使用經檢驗合格的兒童座椅並繫妥安全帶，才能讓親子共騎更安全。

