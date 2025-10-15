為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國中理化師教製毒稱「幫助犯」 二審認共同正犯重判7年9月

    2025/10/15 20:45 記者楊國文／台北報導
    桃園梁姓國中理化老師（中）加入製毒集團，被桃園地院判刑7年9月，梁上訴，高等法院斥責梁是犯罪集團不可或缺的地位，乃共同正犯，今仍重判7年9月。（資料照，警方提供）

    桃園梁姓國中理化老師（中）加入製毒集團，被桃園地院判刑7年9月，梁上訴，高等法院斥責梁是犯罪集團不可或缺的地位，乃共同正犯，今仍重判7年9月。（資料照，警方提供）

    桃園梁姓國中理化老師加入製毒集團，傳授製毒技術，檢警前年查獲藏身楊梅民宅的製毒工廠，起出三級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤，桃園地院依製造第三級毒品而混合兩種以上之毒品罪判刑7年9月，梁上訴求情稱只是提供製毒資訊，一審判刑過重，但高等法院斥責梁是犯罪集團不可或缺的地位，乃共同正犯，今仍重判7年9月。可上訴。

    判決指出，梁男與同案被告麥男、劉男（一審分別判麥5年3月、劉3年11月徒刑）共同製造第三級毒品而混合兩種以上毒品、持有第四級毒品純質淨重5公克以上的犯意，自2021年10月起，由麥負責出資、製造毒品，劉負責簽約承租桃園市楊梅區房屋做為製毒工廠，梁負責技術指導、教學、取得第四級毒品為原料及相關設備，再由劉搬運、組裝設備，並安裝製毒工廠水電及定時器等工作，共同製造第三級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤、硝西泮3公斤等。

    檢警追查多時，2023年9月19日上午10時35分，前往楊梅製毒小廠查獲梁等人和毒品。

    桃園地院審理認為，梁男始終辯稱不知道麥男、劉男製毒，而他幫忙購買的製毒原料和器材設備都是合法物品，不足採信，判梁7年9月徒刑。

    梁男上訴稱只是幫助犯，一審判決過重，但高院認為，梁製造毒品事證明確，且購買毒品原料、提供製毒資訊，在整個犯罪結構中，具有不可或缺的地位，乃共同正犯，並審酌他無視國家杜絕毒品犯罪禁令，以自身租屋處為據點，製造三級毒品而混合兩種以上的毒品，助長毒品氾濫，危害國民身心健康，影響社會治安，仍判7年9月徒刑。可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

