「打到你沒牙齒！」老母親不吃飯女兒咆哮揮棍 違保護令判緩刑

王姓女子明知法院已核發保護令，仍多次對母親施暴，只因老母親拒吃餐點怒嗆「打到沒牙齒」，並拍打肩膀、揮棍恐嚇，台南地方法院認定違反保護令，判拘役50日，可易科罰金並宣告緩刑2年。

王女與母親同住，2人長期因瑣事爭執，前年王女曾動手施暴，法院於去年4月核發家護字第385號民事保護令，明令不得再對母親施以身體或精神暴力，效期10個月，王女並已親自收受。未料她仍無視禁令，自去年底起接連衝突。去年12月24日中午，她因母親衣物顏色問題指責對方報警，伸手推母親額頭。

今年1月2日早上，母親用餐時未吃她準備的餐點，王女再度情緒失控，連續拍打母親右肩、右臂，並咆哮稱「我牙齒給你打下去」、「打給你沒牙齒」、「搧兩個巴掌給你」。3天後，她又在家中怒吼要拿棍子打母親，旋即持拖把柄揮舞，所幸母親及時抓住未被擊中。

法院審酌，王女於短時間內連續3次施暴，明顯違反保護令，藐視司法權威與保護機制。法官卓穎毓指出，被告明知保護令效力仍執意行為，顯示對母親身心安全的輕忽；但在偵審過程中王女均自白，且罹患精神疾病，領有身心障礙證明，兼衡智識、家庭與經濟狀況，量處拘役50日，准每日1000元易科罰金。

法院考量被告無前科，犯後悔意明顯，認為經偵審程序應已警惕，遂宣告緩刑2年並付保護管束，限制期間不得再對母親施暴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

