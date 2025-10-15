員林市區3車連環撞 肇事者：吃了感冒藥頭昏腦脹

員林莒光路發生3車連環撞，肇事者說，吃感冒藥，頭昏腦漲。（翻攝臉書「員林人大小事」）

彰化員林市區今天上午發生罕見的3車連環撞事故！68歲的賴女疑因服用感冒藥，頭昏腦脹而撞上路邊停靠的車輛。賴女及另一名許姓駕駛受到擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險，至於肇事確切原因尚待調查釐清。

有民眾把車禍現場的圖片PO到臉書「員林人大小事」，引發討論。網友說，太跨張，豐田的YARIS怎會逆向撞另外兩部車？

警方表示，開這部豐田YARIS是一名68歲的婦人，她並非逆向肇事。賴女行駛於莒光路，由南往北，來到富邦銀行前，突失控撞路邊停車的另外兩部車輛，因強烈的撞擊，賴女所開的YARIS呈現180度迴轉才停下。

賴女的右前車頭受損，她因撞擊方向盤導致胸部擦挫傷，她向前來救援的消防隊說， 服用感冒藥物導致頭暈，才會不慎撞上路邊停車的車輛。被撞的2部自小客車，其中一部駕駛挫傷，沒有大礙。

醫師提醒駕駛人，吃感冒藥後不能上路，因為其中可能含有的成分，如抗組織胺，會引起嗜睡、頭暈、注意力不集中或視線模糊等副作用，這會嚴重影響駕駛人的判斷力和反應能力，增加發生交通事故的風險，與酒駕一樣危險。

