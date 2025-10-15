為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    員林市區3車連環撞 肇事者：吃了感冒藥頭昏腦脹

    2025/10/15 20:08 記者顏宏駿／彰化報導
    員林莒光路發生3車連環撞，肇事者說，吃感冒藥，頭昏腦漲。（翻攝臉書「員林人大小事」）

    員林莒光路發生3車連環撞，肇事者說，吃感冒藥，頭昏腦漲。（翻攝臉書「員林人大小事」）

    彰化員林市區今天上午發生罕見的3車連環撞事故！68歲的賴女疑因服用感冒藥，頭昏腦脹而撞上路邊停靠的車輛。賴女及另一名許姓駕駛受到擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險，至於肇事確切原因尚待調查釐清。

    有民眾把車禍現場的圖片PO到臉書「員林人大小事」，引發討論。網友說，太跨張，豐田的YARIS怎會逆向撞另外兩部車？

    警方表示，開這部豐田YARIS是一名68歲的婦人，她並非逆向肇事。賴女行駛於莒光路，由南往北，來到富邦銀行前，突失控撞路邊停車的另外兩部車輛，因強烈的撞擊，賴女所開的YARIS呈現180度迴轉才停下。

    賴女的右前車頭受損，她因撞擊方向盤導致胸部擦挫傷，她向前來救援的消防隊說， 服用感冒藥物導致頭暈，才會不慎撞上路邊停車的車輛。被撞的2部自小客車，其中一部駕駛挫傷，沒有大礙。

    醫師提醒駕駛人，吃感冒藥後不能上路，因為其中可能含有的成分，如抗組織胺，會引起嗜睡、頭暈、注意力不集中或視線模糊等副作用，這會嚴重影響駕駛人的判斷力和反應能力，增加發生交通事故的風險，與酒駕一樣危險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播