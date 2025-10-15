為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    僵持1.5小時！桃園男14樓女兒牆懸空 消防員、妻子勸說化解危機

    2025/10/15 19:46 記者李容萍／桃園報導
    37歲男懸空坐在14樓女兒牆。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    37歲男懸空坐在14樓女兒牆。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    桃園市一名37歲男子今（15日）清晨6時24分，情緒激動懸空坐在14樓頂的女兒牆，所幸經消防人員安撫情緒，及妻子陪同勸說，僵持一個半小時後走下女兒牆，危機解除。

    消防局第二大隊興國分隊獲報共調派16名消防人員、消防車6輛、救護車1輛前往救援，現場包括雲梯車升梯及架設氣墊。

    過程中，消防人員會同中壢警分局中壢派出所員警同步安撫患者情緒，經安撫後進入屋內安全區域由妻子陪同勸說，大約上午8時男子同意走下女兒牆，並由興國分隊救護車送往衛福部桃園療養院。

    有網友一早經過現場，並在社群平台以「請尊重生命」為題PO文表示，清晨就聽到一陣喧譁「有人要XX輕生」，消防車、救護車、雲梯車、警車、氣墊床等全到場。經警、消人員喊話及其妻子勸說，終於在上午8時圓滿結束，同時在文末再次喊話提醒「好好珍惜生命，你不累！我們大家都累了！」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    消防人員架設氣墊。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    消防人員架設氣墊。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

