托嬰中心女童溺斃竟以宗教取代輔導 園方還要家長「守住」勿外傳

竹北市私立托嬰中心發生1歲9個月女童溺斃生態池憾事。（民眾提供）

新竹縣竹北市某私立托嬰中心發生1歲9個月女童溺斃生態池憾事，王姓負責人今天哽咽致歉，全案檢警單位偵辦中。但據悉，案發第一時間竟是毗鄰的幼兒園學童發現，家長更抱怨，事發後園方以宗教取代學童的心理輔導，給幼兒園家長們的一封信中，更要家長「千萬要守住」，勿在網路社群討論此事。

出事的這家托嬰中心，與幼兒園共享戶外遊戲空間。據悉，8日上午11點左右，托嬰中心3位老師帶10名幼童到園區戶外活動，警方調查，當時女童獨自1人到生態池，跌入水池裡，沒有任何老師發現，老師帶幼童進教室之後也未確實點名。約莫經過20分鐘，有幼兒園學童先看到生態池裡有人，一個個湊近好奇圍觀，老師看到怎麼一群小朋友圍在生態池，上前查看才發現女童跌入池裡，趕緊通知托嬰中心老師。

警方調查，池水深約25公分，雖有50公分高的木柵欄，但有一處約50到100公分寬的缺口。不過，監視器只拍到生態池曾泛起漣漪，尚無女童跌落過程影像。

據悉，幼兒園約有10名幼童圍觀，事後有幼童出現害怕情緒。對此，縣府獲報後隔天派學生輔導諮商中心入園輔導。

有家長控訴，女童8日溺斃後，家長們都收到幼兒園的一封信，信中強調已全面檢討環境安全並強化改進中，短時間內會停用花台攀爬架、生態池，還邀請家長加入「環境安全小組」一起提供不同的意見強化環境安全。但對於孩子目擊女童溺水和消防人員搶救等，事後園方並未提供心理諮商或輔導。

家長也抱怨，信中還提及有老師跟著白沙屯媽祖、土地公、天后宮娘娘一步一腳印祈請慈悲的三神守護全園；週六下午請佛教師父及菩薩到園在空間除罣礙、安定人心；林姓校長是基督徒，也會跟大家一起虔誠禱告。「期盼以不同信仰的力量，共同為受難家庭與全園祈求光明與安寧。」

信件最後懇請家長「千萬要守住」，請勿於網路或社群媒體上討論、截圖或轉貼相關內容，以免造成家屬與教職員的二次傷害。但家長認為，園方以宗教取代心理諮商輔導，未正視目擊孩童的心理，又要家長守口如瓶勿外傳，讓受到影響的家長如何接受。

給幼兒園家長們的一封信。（民眾提供）

