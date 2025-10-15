台北車站大廳撿屍性侵 通緝犯邱勝明落網黑底曝

台北車站大廳發生通緝犯公然撿屍性侵酒醉外籍女後，鐵路警察加強巡邏。（資料照）

台北車站驚傳雙十節前夕發生通緝犯邱勝明公然將1名酒醉外籍女子，從車站大廳強拉到牆邊角落涉嫌猥褻性侵，鐵路警察局獲報依監視影像追查，當天將邱男逮捕依乘機性交、公然猥褻罪嫌移送台北地檢署偵辦，因邱男竊盜罪辦判刑確定被桃園地檢署發布執行通緝，北檢隨即將他發往台北監獄土城分監執行；桃檢表示，經查邱男前科累累，曾多次入監服刑，今年8月間還因酒駕公共危險罪被桃園地院判處6月徒刑。

檢方清查，44歲的邱男住在桃園市八德區，成年後屢次觸犯毒品、酒駕、竊盜等刑案，分遭判刑，數度入獄，且在監服刑時曾夥同獄友辱罵管理員，還以腳踹舍房房門鬧事。

邱男因於2024年1月15日凌晨在桃園市桃園區見1輛小貨車鑰匙未拔而偷車，開往新北市又偷竊1輛電動機車，再被桃園地院判刑定刑應執行6月徒刑，桃檢執行科傳喚執行未到案而被檢方發布通緝，卻在被通緝後於北車大廳犯下離譜公然撿屍性侵案。

除了竊盜案被判刑通緝，邱男另於今年6月18日上午在桃園區一處工地內飲用啤酒後騎乘機車上路，途中在多車道道路右轉時，未先轉入右側車道而被警方攔查，經酒測呼氣酒精濃度達每公升0.88毫克，嚴重超標，被警方送辦，桃檢依公共危險罪嫌起訴，桃園地院8月19日將他判處6月徒刑，得易科罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

