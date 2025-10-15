沉迷色情按摩店!竹科工程師慘遭休夫

竹科工程師沉迷色情按摩店，慘遭老婆休掉，情境照。（資料照）

年薪3百萬的竹科工程師張男沉迷色情按摩，經常出入SPA會館，甚至與中國籍按摩女子外宿，妻子發現憤而蒐證並訴請休夫，儘管張男開庭時全盤否認，但新竹地院法官認定證據充分，除判准離婚，並將孩子監護權判給妻子，並命張男需負擔孩子扶養費直到成年。

108年結婚育有一子的妻子說，去年6月間發現先生張男多次前往SPA會館，甚至二度獨自與中國籍女子前往旅館過夜，事後親口承認外遇事實，令她蒙受極大之精神上痛苦，憤而訴請休夫。

她說張男是竹科工程師，年收入300萬元，除應負擔較高扶養費之外，也要求法官將孩子監護權判給她。

庭訊時張男否認外遇，聲稱前往按摩店僅是正常按摩，他與網路上不知名女子對話，亦僅出於好奇而詢問，並未前往消費或性交易，妻子因誤會而自行搬回娘家居住，他仍極力希望挽回，希望能以婚姻諮商方式排除困境、改善芥蒂。

法官根據妻子提出對質錄音，得知張男與暱稱「小優」、「麗麗」、「小隻」不明女子討論性交易費用、時間及地點為證。妻子：你就帶女人去開房…你還要跟我說你們去住motel跟住安捷酒店，都是蓋棉被純聊天…？張男：完全沒有感情。妻子：有沒有做什麼對不起我的事？張男：yes。妻子：你從什麼時候開始會去色情按摩店消費？張男：很少啊。

法官認為，依證據所示，張男確曾向妻坦承對不起她，且曾前往色情按摩店消費並與不明女子前往旅館，另與其他女子討論性交易細節，因此夫妻間感情基礎及信任關係已不存在，妻子離婚意願甚為堅定，最後判准休夫，且孩子監護權也判給妻子，且張男需按月給付孩子扶養費2萬4000元直到成年。

