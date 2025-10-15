為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國中生持「幾可亂真」玩具手槍逛大街 台中警方查辦了

    2025/10/15 20:01 記者歐素美／台中報導
    國中生手持玩具槍大剌剌走在馬路上。（擷取自「爆料公社」）

    國中生手持玩具槍大剌剌走在馬路上。（擷取自「爆料公社」）

    民眾在爆料公社po出一段影片，內容疑似2名國中生並肩走在馬路邊時，其中一人手持一把玩具手槍，被民眾拍下，引發熱議；台中市第五分局表示，昨午接獲通報已通報學校協助處理，並查扣該把玩具槍，由於涉案學生未滿14歲，依法不予裁罰，只請法定代理人等加強管教。

    網友拍攝的影片被轉發到爆料公社，發文表示「厲害了我的國～幫客人驗車經過崇德路二路看到隨手一拍，現在連要去籃球場搶地盤都這麼兇了？」，貼文下方並還標註「台中」。

    網友看了紛紛調侃，「連國中生都有槍了，這是台中日常？」、「現在是不是只有我還沒有槍」、「人人都有槍，只有我沒有！」、「現在的國中生真兇」。

    台中市第五分局表示，昨天下午4時40分接獲通報，崇德二路1段有2名學生手持疑似不明器械行走，立即查處並通報學校協助處理，經查該持有物為玩具槍，已在校方陪同下查扣後依法處理，由於涉案學生均未滿14歲，依法不予裁罰，只請法定代理人等加強管教，警方呼籲家長應注意子女使用及攜帶的物品，避免攜帶具威嚇外觀的玩具槍於公共場所，避免引起誤會或觸法。

