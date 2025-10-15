沉迷按摩店買春! 離婚訴訟期間也想要 台積電博士工程師妻兒都沒了

台積電博士工程師愛上色情按摩店，結果妻兒都沒了，示意照。（資料照）

有博士學位的台積電李姓男工程師，在妻子懷孕時多次前往新竹市按摩店性交易，結果他上網預約買春被妻子發現，簽下協議書求原諒，承諾如再涉足將賠償3百萬元及妻兒扶養費，未料李男又到按摩店尋芳，即使妻子提離婚訴訟，他審理期間照樣前往買春，新竹地院除判准休夫，沉迷色情按摩的台積電博士不僅沒了妻兒，還需面對一大筆賠償金。

結婚6年育有2名子女的妻子說，她懷孕期間的2023年9月，發現先生李男多次前往按摩店性交易，李男為挽留婚姻，求她原諒，並簽署婚姻協議書，約定今後若再出入八大場所，造成夫妻感情破裂因而離婚者，應按月給付未成年子女每人5萬元扶養費直到20歲為止，及按月給付她5萬元贍養費，另需賠償3百萬元。

李男簽署協議書後，竟又於去年趁她過年回娘家之際，再度前往按摩店消費，坦承因生理需求，前往按摩店接受半套性服務，妻子憤而提告休夫且要兩個孩子監護權，另李男每月需給妻兒3人各5萬元，還需賠償違約金3百萬元。

李男則說，他對婚姻付出很多，妻子拒絕履行夫妻義務，所以他不得已才去按摩，與服務人員並無任何感情及性交行為。

法官調查，妻子說先生在她懷孕期間，上網預約按摩小姐性交易，且李男在妻子懷孕時還前往按摩店性交易滿足其生理需要，使妻子除忍受妊娠身體不適外，尚須面對心理創傷。又在雙方協議今後李男不再犯錯情形下，李男仍故態復萌，並未悔改。此外法官查出李男於本案審理期間，竟再度前往色情按摩店消費，因此判准妻子休夫。

法官認為李男經濟狀況雖優於妻子，然考量妻子現階段能全職照顧兩名未成年子女，較能體察子女實際所需，有效代理孩子對外溝通、表達需求，因此將監護權判給妻子，才符合子女最佳利益。且判決在2個孩子年滿20歲前，每月李男都需付扶養費各5萬元。此外，李男每月也需另外再付妻子5萬元贍養費，直到妻子過世為止。

法官考量夫妻因李男涉足色情按摩店而簽訂協議書，李男若再犯錯，將給付違約金3百萬元，陳女的請求雖有理由，但法官認為此金額過高，最後減為30萬元。

