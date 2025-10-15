北車爆性侵》衛福部保護司：疫後外籍人士在台遭性侵數回升

台北車站近日發生離譜性侵案。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

台北車站9日發生離譜性侵事件，一名外籍女性酒醉後遭竊盜通緝犯邱姓男子性侵。衛福部保護司副司長郭采榕表示，在台遭性侵害的外籍人士過去每年約落在100人左右，疫情期間稍有下降，但去年隨著入境外籍人數增加，人數再攀升至169人，且受害者以成年人為多。

保護司統計，2024年性侵害被害人數計9230人，其中包括本國籍非原住民8138人、本國籍原住民715人、中國及港澳籍33人、外國籍169人，另有175人資料不明。

2024年性侵害外國籍受害人中，男性計11人、女性計157人，另有1人為其他；年齡方面，以18至24歲未滿的49人最多，其次為30至40歲未滿的43人、24歲至30歲未滿的37人、40至50歲未滿的22人。

此外，根據保護司「性侵害案件通報外籍被害人國籍別與行業別交叉統計」，2024年印尼籍受害者計25人、菲律賓籍22人、越南籍21人、泰國籍3人、馬來西亞籍1人，另有5人為其他國籍；前述受害者職業，包括家庭看護30人、製造業25人、家庭幫傭3人、養護機構看護1人，另有18人為其他職業。

2025年上半年方面，被害人計5060人，其中本國籍非原住民計4444人，本國籍原住民409人、中國及港澳籍14人、外國籍83人，且其中外國籍被害人男性8人、女性75人。

郭采榕指出，外籍人士在台遭受性侵害人數，於新冠疫情期間略有下降，2021、2022、2023年分別為129人、109人、119人，而過去每年受害人數也大概落在100出頭，但隨著疫情後入境人數增加、外籍人士母數提高，去年受害人數增加至169人，受害者以成年人居多。

