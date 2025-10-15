檢舉達人不罷手警凌晨開罰單 南投議員盼檢討不符現況標線

綠色走道是標線型人行道，只能行人通過，腳踏車機車都不能騎上來。（記者陳鳳麗攝）

南投縣議員沈夙崢質詢時指出，南投頻傳民眾半夜打電話檢舉交通違規，員警就得到場，有民眾凌晨把車停在被畫雙黃線的門口，就被警方開罰單，員警辛苦卻惹民怨，希望縣警局與交通所盤點檢討不符現況的標線，讓執法更合理。

沈夙崢指出，南投有檢舉達人會頻打電話檢舉交通違規，並會在現場等員警到場，警方不開罰單還會質疑瀆職，基層警員壓力大，而被檢舉的民眾也怨聲四起，有民眾因住處外被畫雙黃線，但未畫紅線，半夜即把車停在門口，被檢舉影響通行，一早起床即看到警方凌晨兩點來開罰單。

沈夙崢說，南投市區巷弄狹窄，建築密集，門口被畫雙黃線就會壓到，現行法規與標線設計不符合民眾生活，警方應與交管所盤點標線，看哪些不符都市發展和民眾生活現況，並以「人本交通」為考量。

縣警局長謝宗宏表示，縣警局都有與交管單位合作，未來也會與交管所檢討標線與執法方式，兼顧法令和地方實際情況，找到更合理的執法方式。

縣議員林芳伃則對對畫設綠色標線型人行道，讓民眾霧煞煞，要求交通隊加強宣導。南投縣交通隊長張瑞忠指出，縣內的綠色標線型人行道，就只供行人使用，皆不能行駛和停機車、單車，違規可罰鍰600到1800元。

議員陳淑惠和廖梓佑，今也也對員警發現民眾交通違規，從後方追車，甚至一路追到民眾農園裡之行徑不表認同，陳淑惠建議交通隊，警方要攔查，應是開到更前方，停下車來再攔查比較安全。

