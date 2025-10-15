北車性侵影像外流！衛福部：已通知平台下架、轉傳最重判5年

台北車站9日發生離譜性侵事件，鐵警局事後加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

台北車站9日發生離譜性侵事件，1名外籍女性酒醉後遭竊盜通緝犯邱姓男子性侵，且相關影像在網路流傳。對此，衛福部保護司強調，未經當事人同意轉傳性影像屬刑事案件，最重可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法，目前也已接獲相關申訴，並通知業者移除內容。

衛福部保護司副司長郭彩榕指出，目前性影像處理中心已經受理民眾對此性影像案件的申訴，並通知平台業者限制瀏覽或移除該性影像，自地方政府開出行政處分時間起算，若業者未能於24小時內移除相關內容，地方主管機關將依法處以行政罰鍰6萬至60萬元，並得按次處罰，最重可對業者「封網」。

郭彩榕也提到，雖性影像處理中心僅能依據民眾提供的連結或相關內容、要求業者移除遭申訴的內容，但若民眾仍在未經當事人同意下，肆意轉傳、散佈性影像，將屬刑事案件，最重可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像。

此外，郭彩榕呼籲，為保護當事人不受二度傷害，民眾切勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等。

