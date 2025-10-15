為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車性侵影像外流！衛福部：已通知平台下架、轉傳最重判5年

    2025/10/15 18:51 記者林志怡／台北報導
    台北車站9日發生離譜性侵事件，鐵警局事後加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

    台北車站9日發生離譜性侵事件，鐵警局事後加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

    台北車站9日發生離譜性侵事件，1名外籍女性酒醉後遭竊盜通緝犯邱姓男子性侵，且相關影像在網路流傳。對此，衛福部保護司強調，未經當事人同意轉傳性影像屬刑事案件，最重可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法，目前也已接獲相關申訴，並通知業者移除內容。

    衛福部保護司副司長郭彩榕指出，目前性影像處理中心已經受理民眾對此性影像案件的申訴，並通知平台業者限制瀏覽或移除該性影像，自地方政府開出行政處分時間起算，若業者未能於24小時內移除相關內容，地方主管機關將依法處以行政罰鍰6萬至60萬元，並得按次處罰，最重可對業者「封網」。

    郭彩榕也提到，雖性影像處理中心僅能依據民眾提供的連結或相關內容、要求業者移除遭申訴的內容，但若民眾仍在未經當事人同意下，肆意轉傳、散佈性影像，將屬刑事案件，最重可處5年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像。

    此外，郭彩榕呼籲，為保護當事人不受二度傷害，民眾切勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播