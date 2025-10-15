屏東工作壓力大? 屏東員警外調高雄及專業單位創新高

屏東警分局今年外調人員創新高（取自屏東警分局臉書）

每年的10月是警方統調的高峰期，屏東縣警局這波共有45人外調到高雄市及航警等專業單位，有員警反映六都的加給多了6000元，工作也不會那麼繁重，因此才會有那麼多人申請外調。屏東縣警局人事室則說明，這次統調回屏東的人數也創新高，有64人，每人調動因素都不一樣。

員警調動的時間每年有3次，分別是10月、1月及6月，其中10月是員警統調最多的時候，屏東縣今年有45人外調，以高雄市及專業單位為主，其中屏東警分局就達20人，引發員警議論紛紛。

請繼續往下閱讀...

外界對於外調人數那麼多，質疑是否屏東縣警界工作壓力大？有人就在網路爆料因為監視器故障多，讓辦案困難重重，壓力很大。不過有員警認為，直轄市的每個月加給比屏東縣多6000元，休假正常、工作壓力沒有那麼大，所以外調的員警才會那麼多，這是整體制度的問題。

屏東縣警局人事室說，今年的外調員警比往年多了快一倍，這是因為遇到退休潮，但是調回來屏東縣的人數也創新高，達到64人，新人則有24人，所以增加88人，扣除退休及外調人員，人數差不多。

基層員警認為在屏東工作繁雜，工作壓力大。此為示意圖。（記者葉永騫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法