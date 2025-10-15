為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    美制裁跨國詐騙組織！ 3台人涉案 8公司竟登記在大安區「和平大苑」

    2025/10/15 18:06 記者吳昇儒／台北報導
    北市大安區指標豪宅「和平大苑」。（資料照，記者徐義平攝）

    跨國企業「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志在柬埔寨各地設立強迫勞動詐騙園區，進行加密貨幣投資詐騙。陳志因涉犯詐欺、洗錢等罪，日前被美國檢察官起訴。美國財政部也指控該集團為跨國犯罪組織，並對成員個人和實體實施制裁，其中包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台北地檢署表示，將依違反洗錢防制法等罪，主動分案偵辦。

    美國政府今宣布，已掌握中國詐騙首腦陳志150億美元資產，並將其擔任董事長的太子集團列為跨國犯罪組織，並對他及多名相關個人與實體實施制裁。

    據媒體報導，美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織，宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁，名單中包含3名台灣女性，和9家在台登記公司，包括聯凡、博居及台灣太子不動產，其中8間公司都登記在台北市大安區的「和平大苑」。

    台北地檢署指出，認為涉案者違反洗錢防制法等，今日以主動分案偵辦，因該案屬於跨境案件，檢察官也將視案情需求，提出是否需要司法互助。

    法務部官員也表示，該案目前已由台北地檢署已分案處理，若台、美雙方有司法互助必要，將會依照司法互助程序進行。

