目擊北車性侵案幫忙報警 馬國男大生：很震驚竟沒人制止

台北車站國慶連假期間，車站大廳發生離譜性侵案，警方事後逮到涉案邱姓通緝犯，但外界難以相信，在人來人往的北車，民眾居然如此冷漠。警方此次能逮到犯嫌，全靠當時在2樓、恰好目擊整起事件的馬來西亞籍男大生報警；這名男大生今天接受訪問時表示，很震驚居然都沒有人制止。

男大生今天接受媒體訪問時表示，當天他在台北車站2樓等朋友，打算跟朋友一起搭火車前往宜蘭，當時他隨意四處查看朋友是否到場時，恰好眼尖發現1樓處，有名女子被另名身穿白衣的男子，強拉到牆邊，女子似乎意識不清、遭男子隨意擺布，男子最後還當眾做出不雅動作。

男大生回憶，他當時有察覺白衣男子意圖不軌，當下決定先行錄影蒐證；不久後，當他的台灣籍友人到場後，他先請朋友報警，隨後再跟朋友一起去北車內的鐵路警察局台北分駐所報案。

男大生指出，他報案完後因為要去宜蘭的列車即將抵達，於是跟朋友匆匆跑去月台搭車，他瞥見當時犯案的白衣男子已經逃離現場。

男大生還說，他平時是在馬來西亞念大學，近期則因參加運動賽事而多次來台，過去對台灣的治安印象都還不錯，只是沒想到這次居然目擊性侵案。當天車站內其實也有人流，期間也有幾名街友似乎有察覺異狀，但當下都沒人制止，他感到相當意外。

