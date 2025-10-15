北市府大樓偷拍4段女員工如廁影像 教局工讀生和解判緩刑

在台北市政府大樓八樓廁所偷拍「攝狼」被判4月徒刑、緩刑4年。（資料照）

台北市政府今年4月驚傳偷拍狼，市府教育局外聘的楊姓男工讀生，2天內2度尾隨同一名女同事，進入女廁間，從門下縫隙伸入iPhone手機偷拍，女員工當場發現呼救，眾人將楊男壓制交給獲報到場的警察，警方在他手機相簿查獲4段偷拍女子如廁影片；楊認罪。台北地院一審依無故攝錄他人性影像罪，將楊簡易判決4月徒刑；北院二審考量已達成和解，今維持原刑度，但宣告緩刑4年，條件是提供義務勞務60小時、接受法治教育課程5場。

判決指出，楊男是教育局工讀生，今年4月15日下午4時半左右，在北市府8樓女廁所內，利用被害女員工如廁的機會，持iPhone 14 Pro行動電話，並開啟錄影功能，將手機從廁門下方縫隙伸入隔壁間，攝錄女員工裸露臀部，無故攝錄其非公開活動及身體隱私部位。

隔天下午3時57分許，楊男如法炮製尾隨同一名女員工如廁，未經同意，以相同方式拍攝對方如廁，但這次僅攝錄到腳踝，被害人剛好上廁所結束，打開廁所門赫見楊男在廁間外拿著手機欲逃離，女子追上前抓住楊男雙手，市府同仁見狀，一起將楊男留置於現場，協助報警處理。

信義警分局員警獲報，當場逮捕楊男、扣押手機，在手機相簿找到4段偷拍如廁的隱私部位性影像，扭送法辦，楊男認罪，台北地檢署偵查後起訴，聲請簡易判決處刑。

北院一審法官認為楊男無故攝錄他人性影像，審酌他為了滿足私慾，多次攝錄他人如廁的性影像，侵害隱私，不尊重他人身體隱私，欠缺法治觀念，對被害人造成心理創傷，考量未達成和解，量處4月徒刑，得易科罰金12萬元，沒收犯罪工具iPhone 14 Pro手機。

楊男上訴，並與被害人達成賠償和解，被害女子同意原諒他，北院二審今宣判，維持4月徒刑，但宣告緩刑4年，期間交付保護管束。

