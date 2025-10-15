北車性侵案亡羊補牢!「案發現場」拉封鎖線 禁止躺臥、飲酒

「案發現場」今天拉起封鎖線，同時張貼告示禁止民眾倒臥、飲酒。（記者王冠仁攝）

台北車站國慶連假期間，發生一起誇張性侵案，邱姓通緝犯將喝醉酒的外籍女子，強拉到北車大廳東側旁，在牆邊性侵；當時人來人往，期間都沒人上前制止。台鐵公司今天亡羊補牢，在案發現場附近全面拉起封鎖線，同時張貼告示禁止民眾倒臥、飲酒。

鐵路警察局指出，這起離譜案件發生在10月9日下午4時許，當時穿著白色上衣、模樣邋遢的邱姓男子，在台北車站內徘徊；他在車站大廳東側附近，發現一名中年外籍女子疑似酒醉、倒臥在地板上，他不顧往來人潮，起身拉起外籍女子的右手，將她拖至附近角落牆邊，隨後當眾性侵，過程10多分鐘都沒被制止，行徑誇張。一直到一名馬來西亞籍男大生見到，這才報警，警方隨即逮到邱嫌。

相關消息在昨晚曝光後，引起社會各界譁然，外界難以置信，居然會在人來人往的台北車站發生這等離譜事件。對此，台鐵公司今天亡羊補牢，台鐵今天派人在當時的「案發現場」拉起封鎖線，同時張貼告示，禁止民眾在該處倒臥、飲酒。

台鐵也在今天祭出4項強化作為，分別是「鐵警定點守望密度增加」，針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上；「鐵警與車站建立安全聯防網」，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；「站方與鐵警組成關懷小組」，對站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；「協請台北市政府社會局加強無家者之輔導安置」。

鐵路警察局也說，即刻起已加強火車站巡守勤務，提高見警率，並結合台鐵公司組成站區婦幼安全網，維護站區旅客安全，民眾如發現不法，請撥打110專線報案。

