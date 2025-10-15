為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車性侵案亡羊補牢!「案發現場」拉封鎖線 禁止躺臥、飲酒

    2025/10/15 17:01 記者王冠仁／台北報導
    「案發現場」今天拉起封鎖線，同時張貼告示禁止民眾倒臥、飲酒。（記者王冠仁攝）

    「案發現場」今天拉起封鎖線，同時張貼告示禁止民眾倒臥、飲酒。（記者王冠仁攝）

    台北車站國慶連假期間，發生一起誇張性侵案，邱姓通緝犯將喝醉酒的外籍女子，強拉到北車大廳東側旁，在牆邊性侵；當時人來人往，期間都沒人上前制止。台鐵公司今天亡羊補牢，在案發現場附近全面拉起封鎖線，同時張貼告示禁止民眾倒臥、飲酒。

    鐵路警察局指出，這起離譜案件發生在10月9日下午4時許，當時穿著白色上衣、模樣邋遢的邱姓男子，在台北車站內徘徊；他在車站大廳東側附近，發現一名中年外籍女子疑似酒醉、倒臥在地板上，他不顧往來人潮，起身拉起外籍女子的右手，將她拖至附近角落牆邊，隨後當眾性侵，過程10多分鐘都沒被制止，行徑誇張。一直到一名馬來西亞籍男大生見到，這才報警，警方隨即逮到邱嫌。

    相關消息在昨晚曝光後，引起社會各界譁然，外界難以置信，居然會在人來人往的台北車站發生這等離譜事件。對此，台鐵公司今天亡羊補牢，台鐵今天派人在當時的「案發現場」拉起封鎖線，同時張貼告示，禁止民眾在該處倒臥、飲酒。

    台鐵也在今天祭出4項強化作為，分別是「鐵警定點守望密度增加」，針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上；「鐵警與車站建立安全聯防網」，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；「站方與鐵警組成關懷小組」，對站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；「協請台北市政府社會局加強無家者之輔導安置」。

    鐵路警察局也說，即刻起已加強火車站巡守勤務，提高見警率，並結合台鐵公司組成站區婦幼安全網，維護站區旅客安全，民眾如發現不法，請撥打110專線報案。

    北車性侵「案發現場」今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    北車性侵「案發現場」今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    北車性侵「案發現場」今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    北車性侵「案發現場」今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播