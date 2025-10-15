遭控掏空艾康明生技 董座林志明反擊：副董偕桃市藍議員勒索6.2億

艾康明生醫科技董事長林志明召開記者會，指控遭一些股東恐嚇勒索。（記者蘇金鳳攝）

台中市艾康明生醫科技內部爆發紛爭，董事長林志明日前遭副董林岳陞指控掏空公司，林志明今天召開記者會，強調絕對沒有掏空公司資產，反控國民黨桃市議員梁為超等股東在8月21日恐嚇勒索，以「釐清帳務」，逼他簽6.2億合約及本票；對此，林岳陞、梁為超痛批林志明混淆視聽，當天是股權買賣，有萬國法律事務所等4位律師在場，過程專業平和，將控告加重誹謗。

艾康明生醫科技公司副董事長林岳陞昨天召開記者會，指控董事長林志明涉嫌掏空艾康明6億元，而且另有6億資金流向不明，加總至少12億元，是金融犯罪，而林志明已經主動向調查局自首，如果他沒有犯罪事實，他又何必坦承犯行自首舉？

請繼續往下閱讀...

對此，林志明今天在公司召開記者會，指控林岳陞等8人於今年8月21日晚上7時許，設局以討論帳務為名，行強制及恐嚇取財之實。

林志明表示，對方以檢舉逃漏稅、要讓公司經營不下去，還威脅他及家人生命身體安全，更說就是被羈押、被關的話，將無法面對股東及經銷商，3大面向對他施壓，時間長達7小時，他迫於無奈只簽署合約並開立本票金額達6.2億，也支付第一期3億元的款項，並指全案已進入司法程序，請司法機關可以加快偵辦腳步。

對此，林岳陞痛批林志明混淆視聽，強調林志明金融犯罪是事實，指控他掏空公司是讓他的金融犯罪事實讓大家知道，8月21日有4位律師在場，怎會是恐嚇？而且林志明自己也向調查局自首掏空公司，將控告加重誹謗。

梁為超則發聲明表示，自己是艾康明生醫科技的小股東，持股比例不高，受到林志明掏空公司資產行為影響約800多萬元損失。

他強調，8月21日協調會是在萬國法律事務所等4位律師共同主持和見證下舉行，並無林志明所指控受脅迫的情形，林志明為賠償股東損害，自願簽署相關法律文件，會議全程專業平和；會針對林志明所發布的不實言論提起加重誹謗告訴。

艾康明生醫科技內部爆紛爭。（記者蘇金鳳攝）

