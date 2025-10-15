為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「斬首賴清德」館長離開刑事局往新北檢複訊 稱不知羈押與否、去了再說

    2025/10/15 16:16 記者陸運鋒／新北報導
    館長準備前往新北地檢署時，有支持者大喊加油，並上前握手致意。（記者陸運鋒攝）

    網紅「館長」陳之漢日前在直播脫口「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然，館長今下午至刑事局說明約1個半小時左右後，準備自行前往新北地檢署複訊時，有粉絲上前大喊加油，他則握手致意並向媒體表示，因為不知道要不要羈押，去新北地檢署再說。

    事件回顧，館長本月5日在直播提及兩岸議題時，激昂憤慨說「斬首打擊、精確斬首嘛！把賴清德的狗頭斬下來，兄弟啊，我等你啊！真的，我日也思夜也思啊」，此言論引發喧然大波，警方接獲多人舉報，甚至驚動總統府。

    館長眼見事態嚴重，事後在直播及受訪喊冤，稱他的直播影片被去頭去尾，是因為連日有大量帳號進來洗武統，但他願意下跪求中國不要打來，中國要是打過來，台灣會生靈塗炭，後來看到新聞說中國要「精準打擊、精確斬首」，才會回覆網友「他們要斬賴清德狗頭？」卻被說成要砍賴清德的頭，質疑台灣都沒有言論自由。

    警政署認為館長言論已逾越言論自由範圍，恐涉及煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全罪嫌，由刑事局主動蒐證後報請新北地檢署交由重大刑案專組偵辦，警方依一般流程，以警局通知書方式，今天下午2時將館長約談到案說明，館長偵詢筆錄約1個半小時後完畢後，警方交付新北地檢署的傳票，由他自行前往地檢署接受複訊。

    館長接受刑事局詢問約1個半小時後，自行前往新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

