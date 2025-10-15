中國男子浮筒泅水偷渡 金門海巡科技監偵截獲

海巡署金馬澎分署於草嶼0.1浬禁限水域內發現疑似偷渡中國男子。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署說，昨天於草嶼0.1浬禁限水域內，發現1男子帶著兩顆浮筒持續往線內漂流，立即通報巡防艇趕往現場海域查處，當場緝獲疑似偷渡的南姓中國籍人士，帶回調查，全案依違反入出國及移民法報請金門地檢署偵辦。

金馬澎分署指出，14日上午10點多透過岸際雷達等科技設備監控海面目標動態，鎖定1可疑目標於草嶼0.1浬禁限水域內持續往線內漂流，立即通報巡防艇，將男子帶回，身分及動機釐清中。

據指出，年約50歲的偷渡犯姓南，原籍河北省，一頭短髮，臉及手臂黝黑，被海巡發現的時候，身上除了人民幣100元，還掛著兩顆浮筒，身體已近脫水狀態，對於海巡問話，一度無法回答，海巡靠著3名大漢硬是將男子從海中拉起。

金馬澎分署指出，金門周邊海域縱深不足，勤務反應時間極短，針對此地理特性，第十二（金門）巡防區嚴密各項偵蒐作為，一旦海面出現可疑目標，會運用科技設備於第一時間鎖定掌控，並立即整合岸海查緝能量應處，不讓不法分子有可趁之機。

金馬澎分署分析，此案不排除中共再度利用偷渡案件對我進行認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的最大目的，海巡署會持續強化岸海勤務作為，完成岸海防衛強化措施，確保國家安全。

海巡署金馬澎分署14日於草嶼0.1浬禁限水域內發現偷渡中國南姓男子。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署查獲中國偷渡犯，帶回隊部調查。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊將身上掛著兩個浮筒的中國男子從海中拉起。（金門海巡隊提供）

