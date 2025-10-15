為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中北屯連棟透天社區一再遭竊 竊賊竟是住戶之一

    2025/10/15 15:57 記者歐素美／台中報導
    王姓住戶表示，住家曾被竊3次。（記者歐素美攝）

    台中市北屯區一處連棟透天厝社區，王姓住戶投訴說該社區共13戶，半年來有3分之1住戶曾遭竊，損失逾200萬元，結果住戶裝監視器，拍到竊嫌疑似該社區住戶，台中市第五分局東山派出所於10月3日獲報，循線鎖定44歲的廖姓男子，全案依竊盜罪函送，警方表示，將持續清查其所犯下的竊案。

    台中市北屯區一處連棟透天厝社區，近半年來常遭宵小闖空門，受害住戶表示，名牌包被竊走多個，現金更數不清，覺得竊賊應經常到社區行竊；住戶之一的直播主王魏宏說，他住到該社區後，東西被偷了3次，尤以第2次最誇張，不僅所有現金被偷走，連存錢筒都被抱走。

    住戶表示，該社區共13戶，半年來頻頻傳出竊案，約有3分之1的住戶被闖空門，損失逾200萬元，因不時有物品被竊，住戶被迫裝設監視器，10月3日時拍到小偷行竊，發現竊賊竟是社區住戶，甚至曾入侵其他住戶住家，還大方從熟睡的小孩身邊走過，讓人不寒而慄。

    台中市第五分局表示，警方於10月3日下午1時20分許，接獲住戶報案，經調閱監視器及相關資料，鎖定犯嫌為該社區住戶的廖姓男子（44歲），並將他查緝到案，依竊盜罪函送台中地檢署依法究辦。由於目前相關證據僅有10月3日這次竊案，王姓住戶被偷2萬多元，其餘案件還有待進一步清查。

    台中市北屯區一處連棟透天厝社區，社區住戶共13戶，半年來有3分之1住戶曾遭竊，損失逾200萬元。（記者歐素美攝）

