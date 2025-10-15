為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不給錢就罰站！鳳山男扮土地公店門外提籃乞討 網：給他冥紙

    2025/10/15 15:58 記者陳文嬋／高雄報導
    男扮土地公三度突襲店家乞討要錢，警方認定藉端滋擾將追緝裁處。（民眾提供）

    男扮土地公三度突襲店家乞討要錢，警方認定藉端滋擾將追緝裁處。（民眾提供）

    高雄市鳳山區出現一名男子裝扮土地公，大白天裝神弄鬼，中山路逐戶乞討現金，店家不給錢站在門外半小時，一連3次突襲造成困擾；警方認定公共場所乞討、藉端滋擾住戶，違反社會秩序維護法將追緝到案，最重可處3日拘留或1.2萬元罰鍰。

    鳳山區一名男子穿著紅色衣服、裝扮成土地公，大白天裝神弄鬼，還手拿提籃結緣，站在店家門外動也不動，直到店家給錢才離開，店家若不給錢，會站在店外達半小時。

    民眾PO文鳳山鬼故事，首次遇見對方以為舉辦廟會活動，一直盯著她站很久，她才好心給錢，反被賣麵阿姨碎念，抱怨對方好手好腳不去上班，三不五時在附近乞討。

    不料近日一連3次被突襲，她亮出愛心小手示意對方離開，PO文對決最終戰，怒指對方好手好腳不工作，強調已經造成困擾，上班壓力很大。

    有網友笑稱以為逗貓，也有網友直呼好討厭、超恐怖！還有網友妙答給他冥紙，另有網友稱之前在阿嬤家看到對方，直接拔掉頭套丟出去，就再也沒看到他來了。

    鳳山警方認定男子在公共場所乞討、藉端滋擾住戶、公共得出入場所者，違反社會秩序維護法第68、82條，已調閱監視器畫面，將追緝男子到案，處以3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

