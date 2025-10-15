央廣官網掛五星旗「內鬼」工程師、廠商交保 檢抗告駁回確定

中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗。（資料照）

國營媒體中央廣播電台日前被駭客入侵，首頁版頭被遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳涉有重嫌，並意圖於雙十國慶故技重施、準備讓賴政府難看，拘提吳3人到案，並將吳、黃聲請羈押，但台北地院分別裁定27萬元、15萬元交保，檢方不服，主張2人有損害國家利益的危險性，昨提起抗告；高等法院審理認定，吳2人所涉刑事責任非重，有羈押原因、但無羈押必要，一審裁定均交保，並無違誤，今駁回檢方抗告確定。

今年9月11日，中央廣播電台官網遭駭客入侵，首頁版頭（banner）被惡意置入五星旗圖樣；央廣發現後，立即主動檢送相關事證向台北市警察局，以及與其簽有安防協議的調查局報案，並向數位發展部通報，恢復官網正常運作。

北檢獲報，立即由主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭共同指揮偵辦，並為保全證據，9月26日指揮北市刑大持北院核發搜索票搜索央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳相關處所與辦公室，10月9日指揮警方第二度搜索吳等3人共8處所，並拘提到案。

北檢偵訊後認定吳政勳、黃富琳涉犯刑法背信、妨害電腦使用罪等犯罪嫌疑重大，且有相當事證足認有勾串共犯或湮滅證據之虞，並審酌他們屢次侵擾屬國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖於國慶日當天再度發動置換網頁攻擊行動，危害國家利益情節重大，向北院聲請羈押2人。

至於岳姓主管，北檢諭知10萬元交保，並限制出境、出海及實施電子腳環科技監控，並命他不得再有網路攻擊央廣的行為。

台北地院認定吳、黃均無羈押必要，本月10日裁定分別以27萬元、15萬元交保。北檢不服，提起抗告。

