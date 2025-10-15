澎湖西嶼箱網遭人侵入偷釣 竊嫌循海路趁黑下手

未被偷走的海鱺，身上還有釣線與魚鉤。（業者提供）

雖然有海洋屏障，但箱網養殖業者還是必須日夜防賊！西嶼鄉某盧姓養殖戶位於海上的箱網養殖區，昨（14）日晚間驚傳遭竊，箱網內養殖的已到上市體型，約5-7公斤的海鱺魚遭偷釣 ，還有許多魚兒遭魚鉤及魚線纏繞受傷，估計也無法存活，損失約10餘萬元。

澎湖四面環海，在海洋資源日益枯竭之際，箱網養殖成為唯一的活路，因此近年來大力發展箱網，沿岸一塊塊海田，都是澎湖未來的希望，由於箱網魚餌飼料取得容易，原本箱網邊就有魚群聚集，加上部分養殖魚逸出，部分養殖業者開放讓釣客垂釣，希望達到睦鄰目標，但不料變本加厲，卻有人將魔手伸入箱網之內。

請繼續往下閱讀...

西嶼養殖者昨晚遭宵小侵入偷釣，不僅帶走大批即將上市收成的海鱺，另外箱網內剩下的許多海鱺，嘴巴上都還纏繞著魚勾及釣魚線，研判是竊賊在偷釣過程中，魚兒奮力掙扎將魚線扯斷。箱網內剩下的每條海鱺都傷痕累累，魚勾吞肚難以消化，眼看應該也活不成了。

業者今（15）日一早巡視發現，立即將受傷海鱺撈起來避免感染，粗估損失30餘尾，以每條3000元計算，遭竊及受傷死亡的總金額約10萬元。由於出海必須有專業裝備，又能精準得知即將收成的海鱺箱網，對於內情相當了解，不排除是內賊所為，已向白沙警分局報案，希望盡早捕獲竊嫌，避免讓歪風盛行。

受到波及的海鱺也活不成，估計損失約10餘萬元。（業者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法