為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖西嶼箱網遭人侵入偷釣 竊嫌循海路趁黑下手

    2025/10/15 15:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    未被偷走的海鱺，身上還有釣線與魚鉤。（業者提供）

    未被偷走的海鱺，身上還有釣線與魚鉤。（業者提供）

    雖然有海洋屏障，但箱網養殖業者還是必須日夜防賊！西嶼鄉某盧姓養殖戶位於海上的箱網養殖區，昨（14）日晚間驚傳遭竊，箱網內養殖的已到上市體型，約5-7公斤的海鱺魚遭偷釣 ，還有許多魚兒遭魚鉤及魚線纏繞受傷，估計也無法存活，損失約10餘萬元。

    澎湖四面環海，在海洋資源日益枯竭之際，箱網養殖成為唯一的活路，因此近年來大力發展箱網，沿岸一塊塊海田，都是澎湖未來的希望，由於箱網魚餌飼料取得容易，原本箱網邊就有魚群聚集，加上部分養殖魚逸出，部分養殖業者開放讓釣客垂釣，希望達到睦鄰目標，但不料變本加厲，卻有人將魔手伸入箱網之內。

    西嶼養殖者昨晚遭宵小侵入偷釣，不僅帶走大批即將上市收成的海鱺，另外箱網內剩下的許多海鱺，嘴巴上都還纏繞著魚勾及釣魚線，研判是竊賊在偷釣過程中，魚兒奮力掙扎將魚線扯斷。箱網內剩下的每條海鱺都傷痕累累，魚勾吞肚難以消化，眼看應該也活不成了。

    業者今（15）日一早巡視發現，立即將受傷海鱺撈起來避免感染，粗估損失30餘尾，以每條3000元計算，遭竊及受傷死亡的總金額約10萬元。由於出海必須有專業裝備，又能精準得知即將收成的海鱺箱網，對於內情相當了解，不排除是內賊所為，已向白沙警分局報案，希望盡早捕獲竊嫌，避免讓歪風盛行。

    受到波及的海鱺也活不成，估計損失約10餘萬元。（業者提供）

    受到波及的海鱺也活不成，估計損失約10餘萬元。（業者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播