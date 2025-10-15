行車糾紛惱怒 他疑似丟鞭炮燒車被警逮

陳男的汽車內裝全毀。（記者徐聖倫翻攝）

65歲林姓男子騎車行經新北市中和區中山路二段、中正路口，與一輛汽車發生行車糾紛，林男與汽車駕駛陳男當街吵架，林男不悅，疑似扔了鞭炮進陳男車內，導致陳男汽車起火，陳男趕緊自行滅火，林男則逃逸無蹤。警方循車牌追緝，以監視器追人，今下午2時許在南勢角逮捕林男，現正進行筆錄中。

據悉，今下午1時許，陳男開著公司車行經建八路右轉中正路口，騎車直行的林男突然急煞，認為陳男轉得太突然，害他沒時間反應，雙方在中正路、中山路二段路口當街大吵。雙方吵得正兇之時，林男突然丟了不明物體進陳男的汽車內，導致汽車起火，林男見狀則開溜。

陳男趕緊拿出車上的滅火器自行滅火，但汽車內裝全被燒毀，警方、消防據報趕抵，火勢當下已經熄滅。經過陳男的陳述，警方隨即調閱監視器鎖定車牌，先是確定林男身分，經過兩小時追緝，最終在南勢角興南路二段攔下林男逮捕。

警方目前還無法確定到底林男丟的是否為鞭炮，林男現正進行筆錄，警方將依殺人未遂、公共危險、毀損等罪嫌偵辦。

林男被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下雙方糾紛。（記者徐聖倫翻攝）

