「斬首賴清德」館長赴刑事局粉絲喊加油 新北檢發傳票複訊

刑事局副局長陳世煌針對館長陳之漢言論說明偵辦情況。（記者陸運鋒攝）

網紅「館長」陳之漢日前在直播脫口「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然，館長今天下午在刑事局前受訪時，約有10名粉絲大喊加油，隨後館長進入刑事局製作筆錄。刑事局副局長陳世煌指出，針對陳之漢發表公然恐嚇國家元首、危害生命安全的言論，已依法蒐證報請新北地檢署指揮偵辦，將在偵詢完畢後，交付新北地檢署的傳票，請陳嫌依指定時間到地檢署接受複訊。

陳世煌表示，近日與新北市警察局接獲多位民眾舉發，陳之漢先生在10月5日晚間，於個人公開的網路直播節目上，針對國家元首公然發表恐嚇、危害生命安全的言論，以及有煽動不特定多數人的言論，刑事局已依法蒐證，報請新北地檢署指揮偵辦。

陳世煌說，今天下午2時依涉及煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，通知陳嫌到案說明釐清案情，同時在偵訊完畢後，會交付新北地檢署的傳票，請陳嫌依指定時間到地檢署接受複訊，詢後隨同警方前往新北地檢署複訊。

陳世煌呼籲，在網路上公然發布言論要謹言慎行，確認訊息的合法性及來源真實性，不要輕易相信或轉貼可能觸法的相關言論，真正的言論自由是建立在法治的基礎上面，切勿轉傳或挑撥、挑釁任何暴力的言論跟行為，請民眾能夠自律守法，拒絕任何形式的仇恨或暴力的言論，共同維護民主社會的珍貴價值。

約有10多名館長粉絲到場聲援。（記者陸運鋒攝）

