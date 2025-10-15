高拋、大力搖晃凌虐不滿2月兒 狠父傷害致死判10年

台中莊姓男子因不堪不滿2月的兒子哭鬧，接連對他拍頭、打耳光、大力搖晃、高拋凌虐致死，台中地院依傷害致死判10年徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名剛出生不滿2月的男嬰，因哭鬧遭莊姓父親接連拍頭、打耳光、大力搖晃、高拋，導致出現腦出血、雙眼視網膜出血的傷勢，去年8月25日晚間，莊男夫妻見兒子睡著，將他獨留在租屋處，兩人到友人家打電動、聊天，隔天凌晨返家，發現兒子竟無呼吸心跳趕緊送醫，延至9月6日不治，莊男自稱傷害兒子是想吸引妻子注意分擔照顧責任，台中地院依傷害致死判處10年徒刑，可上訴。

檢警調查，莊男在兒子出生後，去年8月和太太一起在大里租屋同住，莊男沒考慮兒子剛出生未滿月，頭、頸部肌肉尚未發育成熟，腦部亦甚為脆弱，先是用指甲掐捏男嬰雙耳，導致他雙耳有多處開放性傷口。

接著去年8月間，多次抱起男嬰大力搖晃，還以右手大力揮打兒子巴掌3至4下，更以手用力拍打頭部3至4次，並將男嬰高拋後接住，造成他有腦出血、雙眼視網膜出血的傷勢。

去年8月25日晚上9點多，莊男夫妻見兒子已睡著，將他獨自留在租屋處內，前往鄰居住處打電玩及聊天。隔天凌晨返家時，發現兒子臉色蒼白且無心跳，趕緊共乘機車載他送醫，急救恢復呼吸心跳後轉院，仍在去年9月6日晚間，因頭部遭外力擊打、顱內腦內出血等併發症，宣告不治死亡。

檢警調查時，莊男坦承對男嬰施虐，法官認為，雖沒有積極證據顯示莊男有置男嬰於死的故意，且發現男嬰有異後，隨即騎乘機車搭載送醫急救，可推斷莊男的行為僅是要停止男嬰哭鬧，並沒有置他於死的故意。不過其猛力搖晃及拍打，與男嬰死亡有相當因果關係

法官認為，莊男因不耐男嬰哭鬧，以及希望透過傷害男嬰來引起太太的注意，讓太太一起分擔照顧，可知傷害的行為帶有發洩壓力的性質，不應從輕量刑，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處10年徒刑，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

