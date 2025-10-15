澳底海巡隊員請病假兼營2家餐廳 開鍘2大過免職

海巡署艦隊分署澳底海巡隊林姓隊員被爆，在申請延長病假期間在新竹開2家海鮮燒烤餐廳，海巡署艦隊分署今天上午召開考績會議後，決議處分林員兩大過免職。（記者林嘉東翻攝）

針對海巡署艦隊分署澳底海巡隊林姓隊員被爆，在申請延長病假10個半月期間，不僅在新竹開2家海鮮燒烤餐廳，還在LINE上揪了超過3700人的海鮮團購群組接單、送貨，口袋賺滿滿，還爽領每月5.6萬元薪水加上年終獎金共60萬，海巡署艦隊分署今（15日）召開考績會議後，決議處分林員兩大過免職。

海巡署艦隊分署表示，林姓隊員檢具公立醫院開立「適應障礙症合併憂鬱及焦慮」醫師診斷證明，從去年首次申請延長病假，至114年6月申請第三次延長病假，請假程序符合規定，艦隊分署在林員請假期間，告知林員請假期間仍具公務人員身分，應遵守「公務員服務法」第14條「不得兼職」規定。

請繼續往下閱讀...

至於林員遭媒體踢爆，疑涉病假期間兼職經營海鮮燒烤餐廳一事，艦隊分署表示，全案新竹地檢署已經立案偵辦，艦隊分署除全力配合新竹地檢署偵辦外，也啟動行政調查，並於今天上午召開考績會議，經綜合各項調查事證後，決議處分林員兩大過免職，展現嚴整紀律、決不寬貸之立場。

此外，艦隊分署強調，本案後續將由政風業管提出監督檢討報告；另為強化請假管理與審核把關，已檢討未來凡涉及長期病假案件，均須經呈報海巡署核定，並與醫院溝通針對申請長期病假的個案，建立評估機制，以嚴格落實監督管理，維護公務紀律與機關形象。艦隊分署重申，將持續秉持「依法行政、嚴謹用人原則」，兼顧同仁健康關懷與組織紀律，確保紀律整頓落實，杜絕疑慮，維護公信。

