小小波麗士體驗營 澎湖警犬隊與學童親密互動

澎湖縣政府警察局警犬隊警犬，成為小小波麗士體驗營最亮眼明星。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府警察局今（15）日化身為「治平村派所」，舉行小小波麗士訓練營，讓來訪的馬公國小幼兒園師生，透過寓教於樂的活動體驗，小朋友能從小建立正確的交通安全觀念，並體驗認識警察的工作態樣，其中全場最閃亮的明星，是來自警犬隊訓練有素的警犬，成為小朋友追逐合影的對象。

此次體驗營活動內容豐富多元，包括警犬隊精彩的緝毒示範演出、警用裝備介紹與試戴、指紋捺印體驗、大型重機車乘坐拍照、3D模擬眼鏡模擬酒駕視角，以及生動有趣的交通安全宣導等。活動現場充滿歡笑聲，小朋友們在互動中學習，不僅對警察工作產生濃厚興趣，也了解遵守交通規則的重要性。

其中澎湖縣政府警察局仰賴緝毒重責的警犬隊率先登場，由於警犬個個訓練有素，對於指令貫徹始終，成為小朋友心目中的明星，一亮相就引起現場歡聲雷動，這些都是把守澎湖出入境關口安全的功臣，平日堅守崗位，活動搖身一變成為警界最佳代言人，與小朋友們親切互動，也留下了深刻印象。

澎湖縣政府警察局長林溫柔表示，透過舉辦這類親子體驗活動，不僅能拉近警民距離，也有助於從小扎根法治與安全教育，未來也將持續與學校合作，推動警政教育向下紮根，培養孩子們對公共安全的認識與尊重，也呼籲家長與學校一同重視幼兒交通安全教育，共同守護下一代的成長與安全；另學校或幼兒園有意報名體驗營活動，請至澎湖縣政府警察局全球資訊網報名，或播打06-9271389洽詢。

身著帥氣制服騎上哈雷機車，小小波麗士英姿煥發。（記者劉禹慶攝）

