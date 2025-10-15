為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹東店家、車輛玻璃接連遭砸 警逮「無聊男」查扣瓦斯槍

    2025/10/15 14:25 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，讓業者氣得牙癢癢的，所幸無人受傷；警方獲報迅速逮捕犯嫌送辦。（警方提供）

    新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，讓業者氣得牙癢癢的，所幸無人受傷，但引發民眾人心惶惶；警方獲報後追查，逮捕涉案的31歲陳姓男子，並查扣涉案的瓦斯槍1把，陳男疑因一時好玩、無聊而犯案，全案依毀損案移送新竹地檢署偵辦。

    警察局竹東分局表示，轄內10月7日到8日凌晨，連續發生3起持瓦斯槍毀損不特定店家玻璃案件。7日上午9點28分新竹縣竹東鎮北興路二段，1家店家玻璃遭不明射擊毀損；緊接著，同時晚間約6點40分，沿河街與中豐路口1輛卡車駕駛座窗戶遭毀損；隔天8日凌晨1點28分，朝陽路又有1家店家的玻璃遭到毀損。

    竹東偵查隊經調閱監視器發現，同1輛可疑轎車都有出沒在案發地周邊，鎖定陳男涉案，立即通報攔截圍捕。警方在陳嫌的竹東住居所旁，發現陳嫌坐於其所駕駛車內，經陳同意取獲涉案的瓦斯槍1把，送驗未達符合違反槍砲彈藥刀械條例的槍枝。

    據了解，受害店家及車主都稱與陳嫌之間沒有糾紛，不明白為何遭毀損。陳嫌疑似一時好玩、無聊，而持瓦斯槍隨意射擊。幸好警方迅速查獲犯嫌，即時停損，還給民眾安心生活。

    連大卡車也無端受害。（警方提供）

