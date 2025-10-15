為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南港警辦社區治安會「Buffet」加深印象 揭露「投資詐騙」手法

    2025/10/15 14:11 記者鄭景議／台北報導
    會議中特別以Buffet自助餐方式，讓來參加的民眾與貴賓享用。（記者鄭景議翻攝）

    會議中特別以Buffet自助餐方式，讓來參加的民眾與貴賓享用。（記者鄭景議翻攝）

    台北市政府警察局南港分局於昨日下午，在轄區胡適國小弦樂團優美的樂聲中，為一年一度的「分局暨派出所聯合社區治安會議」拉開序幕。南港分局長許城銘率參加並親自主持會議，並首度邀請202兵工廠副廠長楊錫閔上校共襄盛舉，親自上陣分享寶貴的防詐經驗。會議中特別以Buffet自助餐方式，讓來參加的民眾與貴賓享用，不僅加深印象，也成功帶動整場熱烈、溫馨的氣氛。

    南港分局有鑑於近期發生多起「投資詐騙案件」，為防止類似案件再度發生，特別藉由本次會議廣為宣導，阻絕歹徒詐騙機會。台北市議員吳世正與偵查隊長葉宣岑在會中詳細分析了各類詐騙手法與最新案類，強化民眾防範意識。

    會中並表揚了支持警方的南港區警友「綠廣興業有限公司」，感謝其慷慨贈送一批警用外勤專用設備，以實際行動提升警務人員的執勤環境與安全。此舉展現警友對警方「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」的用心支持，分局長也期盼大眾能多給予警方支持，藉由警民合作，共同打擊犯罪。

    南港分局分局長許城銘表示，藉由本次會議邀請許區長及轄內各級民意代表、里長、機關學校、金融業者等共同參與，使民眾瞭解最新各項治安重點工作及各類犯罪預防知識。會中並舉辦有獎趣味問答活動，有效提升民眾犯罪防範意識，民眾反應相當熱絡，對於南港分局維護地方治安的辛勞，給予了高度肯定及讚揚。

    會中並表揚了支持警方的南港區警友「綠廣興業有限公司」。（記者鄭景議翻攝）

    會中並表揚了支持警方的南港區警友「綠廣興業有限公司」。（記者鄭景議翻攝）

