北車性侵影片外流 台鐵澄清︰絕沒提供監視器畫面

台北車站日前發生性侵事件。（資料照）

台北車站1名酒醉女子居然在車站大廳遭人強拉到角落，並當眾性侵，影像遭路過民眾拍下並由電視台媒體無碼播出；台鐵公司今天（15日）強調，影像絕對不是台鐵的監視器畫面，並提出4大安全管理新措施。

台北車站酒醉女性遭當眾性侵畫面流出，不少民眾批評台鐵為何將畫面流出，但台鐵公司澄清，並沒有提供任何監視畫面給媒體、或其他非必要人士及單位，相關媒體報導影像也非台鐵公司監視器畫面，目前公司正積極與鐵路警察局商討如何防範類似情事再次發生。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司今天也提出4大具體安全措施，並強調已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議。4大措施第一是鐵警定點守望密度增加，針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上。

第二是鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作。第三是台鐵站方與鐵警組成關懷小組：對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導。第四是協請台北市政府社會局加強無家者的輔導安置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法