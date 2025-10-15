吃霸王餐挨揍還想衝流量 張男PO文「處理事情」要吃罰單

張男疑報友人名字在外賒帳挨打，頭部受傷仍PO文自稱「處理事情」未提告。警方認為行為影響公共秩序，將依社維法裁罰。（民眾提供）

王姓男子稱不滿張姓友人在外吃飯時都報他名字賒帳，導致自己被店家誤會名譽受損，雙方街頭互毆，張男頭部受傷倒地，事後不提告卻PO文忙著賺流量自稱「處理事情」，警方指出將以社會秩序維護法開罰。

14日凌晨4時許，海安派出所員警巡邏時，發現張男頭部流血坐在路邊，神情恍惚。員警立即上前查看協助張男送醫，並帶回動手的王男調查，王男聲稱是因餐費糾紛在街頭爆發衝突。

請繼續往下閱讀...

王男向警方供稱，張男長期以他的名字在外用餐賒帳，讓他多次被餐廳追款、親友誤會是他吃霸王餐，名譽嚴重受損。他表示，事發當晚只是想理論，但情緒失控動手，警方調查，雙方並非初次爭執，前幾天已有口角紀錄，但至於現在有哪些店可以賒帳？王男並沒有說明清楚。

警方指出，傷害罪屬告訴乃論，若被害人不提告，刑責難以成立，不過張男被打後不但未報案，還在社群平台上傳受傷照片、自稱「處理事情」，引起民眾關注並通報警方。由於案發過程被多名路人目擊，警方認為行為已影響公共秩序，依法介入處理。

除了涉嫌傷害罪，但警方也將依社會秩序維護法第87條裁罰，處兩人1萬8000元以下罰鍰。警方呼籲，民眾遇到糾紛應理性報警處理，不應將事件當作網路話題炒作，否則除了失了面子，還可能吃上罰單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法