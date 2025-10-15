為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女友被知名公司高層包養 他傳「床單跟衛生紙都處理好了」勒索

    2025/10/15 14:06 記者鮑建信／高雄報導
    楊男假藉女友被包養並性侵，涉嫌恐嚇、勒索知名企業高層，被橋頭地院判刑。（情境照）

    楊男假藉女友被包養並性侵，涉嫌恐嚇、勒索知名企業高層，被橋頭地院判刑。（情境照）

    國內某知名公司高層甲男，包養盧姓女子，其楊姓男友擔心她挨告，2人共謀要求甲男將變造配偶欄，並在甲男與盧女嘿咻後，傳送：「床單跟用過的衛生紙我都處理好了」，涉嫌恐嚇、勒索，被橋頭地院依恐嚇取財未遂等罪判刑。

    判決書指出，被害人甲男經由網路認識、包養盧女後，她的男友即被告楊男擔心她被告侵害配偶權，於是要求甲男變造身分證配偶欄，並在完成後傳給盧女，她又轉傳楊男查看。

    2022年9月7日晚間，盧女在甲男嘉義租處發生性關係後，同月10日清晨6點多，楊男傳送訊息向甲男恫稱：「床單跟用過的衛生紙我都處理好了，我會給你匯款帳號，匯完9萬元後把匯款單拍照發給我，不要再心存僥倖」等話，但被他拒絕。

    同月13日，楊男涉嫌將甲男姓名、出生年月日、職業、聯絡方式等個人資料上傳爆料公社。案經甲男報請警方處理。

    橋頭地院認定楊男觸犯恐嚇取財未遂和違反個資2罪，均各處有期徒刑3月，併執行刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，並審酌他認罪，宣告緩刑2年，需支付國庫8萬元，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播