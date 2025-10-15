女友被知名公司高層包養 他傳「床單跟衛生紙都處理好了」勒索

楊男假藉女友被包養並性侵，涉嫌恐嚇、勒索知名企業高層，被橋頭地院判刑。（情境照）

國內某知名公司高層甲男，包養盧姓女子，其楊姓男友擔心她挨告，2人共謀要求甲男將變造配偶欄，並在甲男與盧女嘿咻後，傳送：「床單跟用過的衛生紙我都處理好了」，涉嫌恐嚇、勒索，被橋頭地院依恐嚇取財未遂等罪判刑。

判決書指出，被害人甲男經由網路認識、包養盧女後，她的男友即被告楊男擔心她被告侵害配偶權，於是要求甲男變造身分證配偶欄，並在完成後傳給盧女，她又轉傳楊男查看。

2022年9月7日晚間，盧女在甲男嘉義租處發生性關係後，同月10日清晨6點多，楊男傳送訊息向甲男恫稱：「床單跟用過的衛生紙我都處理好了，我會給你匯款帳號，匯完9萬元後把匯款單拍照發給我，不要再心存僥倖」等話，但被他拒絕。

同月13日，楊男涉嫌將甲男姓名、出生年月日、職業、聯絡方式等個人資料上傳爆料公社。案經甲男報請警方處理。

橋頭地院認定楊男觸犯恐嚇取財未遂和違反個資2罪，均各處有期徒刑3月，併執行刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，並審酌他認罪，宣告緩刑2年，需支付國庫8萬元，仍可上訴。

