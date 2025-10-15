為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹縣環保局回收床墊失火 黑煙狂竄升釀空污

    2025/10/15 13:07 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午突然發生火警，熊熊大火，黑煙竄升，消防人員全力滅火中。（民眾提供）

    新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午12點許突然發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，熊熊大火一發不可收拾，黑煙竄升，濃煙密布，消防人員全力滅火中，提醒周邊住戶關閉門窗，儘量減少外出及佩戴口罩。

    環保局長蕭宏杰表示，該巨大家具廠位於瑞興村7鄰，為收受各鄉鎮市公所清潔隊載運的廢棄家具和床墊，今天沒有進行拆解作業，但中午工作人員發現床墊堆置區起火，立即通報119搶救。起火原因尚待火調人員調查。

    今天秋老虎發威，艷陽高照，加上由於床墊區都屬易燃物，火勢一發不可收拾。陣陣黑色濃煙直竄天際，空氣中瀰漫噁心惡臭，遠遠就可看見。地方民代紛紛提醒周邊住戶緊閉門窗。

    蕭宏杰說，針對床墊，家具廠會進行拆解作業，將綿絮及表布拆下供作燃料，金屬部分則回收再利用。

    陣陣黑色濃煙直竄天際，空氣中瀰漫噁心惡臭，遠遠就可看見。（民眾提供）

    新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午突然發生火警，熊熊大火，黑煙竄升，消防人員全力滅火中。（民眾提供）

    陣陣黑色濃煙直竄天際，空氣中瀰漫噁心惡臭，遠遠就可看見。（民眾提供）

